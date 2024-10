Riposo, almeno iniziale, per Lautaro Martinez. È questa la decisione del ct Lionel Scaloni, che lascia in panchina il capitano dell'Inter nella sfida tra Venezuela e Argentina, valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali: nell'attacco dell'Albiceleste sarà Julian Alvarez ad affiancare l'intoccabile Lionel Messi.

