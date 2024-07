Secondo quarto di finale degli Europei in programma questa sera alle 21. E' il turno di Portogallo-Francia, diamo uno sguardo alle scelte ufficiali di Martinez e Deschamps. Escluso dal primo minuto Marcus Thuram. In avanti ci saranno Kolo Mouani e Mbappé, con Griezmann pronto ad innescarli. Tre milanisti in campo: Leao, Maignan e Theo Hernandez.

Le formazioni ufficiali:

Portogallo (4-2-3-1): Diogo Costa; Cancelo, Pepe, Dias, Mendes; Palhinha, Vitinha; Bernardo Silva, Bruno Fernandes; Leao; Ronaldo.

Francia (4-3-1-2): Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano, Hernandez; Kanté, Tchouameni, Camavinga; Griezmann; Kolo Muani, Mbappé.