Per l'amichevole contro la Slovenia, con calcio d'inizio fissato per le ore 15:00, il tecnico della Croazia Zlatko Dalic ha scelto di schierare Ivan Perisic nel 3-5-2 iniziale. Il laterale nerazzurro giocherà dal 1', così come Modric regista, e Kovacic mezzala. Davanti figura un'ex conoscenza del calcio italiano: Ante Budimir (ora all'Osasuna) che ha militato in Serie A con le maglie di Sampdoria (stagione '16/'17) e Crotone, fino al 2019, mettendo a segno 25 reti.