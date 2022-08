L'Inter ha mosso il primo passo concreto per Francesco Acerbi: secondo il quotidiano Il Tempo, il club nerazzurro ha presentato la prima offerta ai biancocelesti per l'esperto difensore mettendo sul piatto 500mila euro con diritto di riscatto fissato a tre milioni. Offerta che non soddisfa la Lazio: il numero uno del club biancoceleste Claudio Lotito chiede l'obbligo di riscatto a 5 milioni al verificarsi di determinate condizioni.