Messo nel mirino Roberto Gagliardini come eventuale rinforzo il Genoa starebbe pensando a riscattare anche Eddie Salcedo. A renderlo noto è Il Secolo XIX che parla di contatti riaperti con l'Inter per imbastire una trattativa per il classe 2001. Le due società starebbero dialogando per ridurre le cifre in ballo, attualmente intorno ai 4 milioni.