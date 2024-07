Tra le varie operazioni messe in ballo da Inter e Sampdoria, ce n'è una che sta proseguendo spedita e sembra prossima alla chiusura: il trasferimento in blucerchiato di Ebenezer Akinsanmiro. Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, nei prossimi giorni potrebbe arrivare il via libera al prestito del centrocampista classe 2004. Akinsanmiro dovrebbe sostituire nella rosa a disposizione di Andrea Pirlo il pari ruolo Ebrima Darboe, di rientro alla Roma per fine prestito.