Le prestazioni di Giovanni Fabbian nella scorsa stagione e nell'inizio di quella attuale sono più che soddisfacenti per il Bologna, che è proprietario del cartellino del centrocampista classe 2003 ma sa anche che la prossima estate l'Inter potrà esercitare il diritto di riacquisto a 12 milioni di euro. E tutto lascia presagire che i nerazzurri non si lasceranno sfuggire questa occasione, anche perché su Fabbian si stanno muovendo anche altri club come la Roma e alcuni di Premier League, evidenzia Il Resto del Carlino.

L'Inter potrebbe spendere quei 12 milioni per rivendere subito il canterano nerazzurro, incassando anche il doppio e completando così un'ottima operazione per il proprio bilancio. Partendo dall'esempio di Riccardo Calafiori (i rossoblu a gennaio potevano riscattare il 50% in mano al Basilea ma non lo fecero, guadagnando meno dalla cessione all'Arsenal), il Bologna vuole muoversi con i tempi giusti per scongiurare un addio del centrocampista a una cifra piuttosto bassa rispetto al suo valore. La speranza è trovare un'intesa con l'Inter.

