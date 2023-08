Il Resto del Carlino, quotidiano di Bologna che prima di tutti ha dato ieri notizia dell'interessamento nerazzurro per Marko Arnautovic, propone una ricostruzione di quanto sta accadendo nel club felsineo riguardo alla situazione dell'attaccante austriaco. "Il Bologna ha spiegato che tempistiche e situazione portano a blindarlo e a dichiararlo incedibile, ma potrebbe valutare la situazione se nel giro di una settimana l'Inter arrivasse con un'offerta al rialzo dai 6-7 milioni in sù, che uniti ai 6 milioni lordi di ingaggio di Arnautovic potrebbero dare margine al club di lavorare su un sostituto".

Da Ferragosto in poi, però, il giocatore non sarà lasciato andare. L'austriaco ha dato l'assenso, ma adesso si attende il rilancio dei nerazzurri. "Arnautovic, di fronte alla possibilità di una big che lotti per scudetto e Champions, sarà lasciato andare", spiega il quotidiano. Ma serve una proposta diversa da quella delle scorse ore.