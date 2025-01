I giallorossi Florent Ghisolfi e Lorenzo Vitali hanno fatto ritorno a Roma dopo i due giorni trascorsi a Milano tra Assemblea di Lega e mercato, con i fronti aperti con Inter e Milan per Davide Frattesi e Alexis Saelemaekers. "Il centrocampista ha aperto ad un trasferimento" alla Roma, assicura sulle sue pagine Il Messaggero, spiegando che sull'ex Sassuolo ci sono anche il Napoli e la Juventus che ha effettuato un sondaggio. Frattesi preferisce l'opzione giallorossa così come l'Inter, che valuta il giocatore 45 milioni di euro e non vuole rinforzare le dirette concorrenti. E che, soprattutto, vuole incassare cash. "La possibilità di uno scambio con Cristante per il momento non decolla, ma l'idea è stata presa in considerazione - si legge -. La trattativa non è facile, ma qualcosa si muove".

Tra gli obiettivi nerazzurri del ds Ghisolfi ci sarebbe anche Tajon Buchanan, corteggiato anche da alcuni club di Premier e Liga. Il canadese, secondo quanto raccolto dal quotidiano, si trasferirebbe eventualmente a Roma con la formula del prestito.

