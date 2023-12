lI destino di Piotr Zielinski è segnato: il polacco lascerà Napoli per accasarsi all'Inter a parametro zero. La conferma arriva dal quotidiano Il Mattino, che spiega come nemmeno il presidente dei partenopei Aurelio De Laurentiis pensa di preparare un affondo ulteriore, in quanto la proposta nerazzurra da quasi 4,5 milioni di euro per le prossime tre stagioni non è avvicinabile da quella degli azzurri. A meno che l’Inter non decida di mettere mano al portafogli per portare il giocatore a Milano già a gennaio, Zielinski, che intanto passerà il Capodanno a Venezia, terminerà comunque la stagione con il contratto in scadenza alla corte di Walter Mazzarri.

