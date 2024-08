Anche Il Giornale conferma: l'Inter è tornata di nuovo su Albert Gudmundsson. I nerazzurri non hanno mai spostato il mirino dall'islandese del Genoa e adesso, dopo che la la trattativa con al Fiorentina ha subìto un rallentamento, potrebbero approfittarne per un nuovo assalto. Anche perché nelle ultime ore è spuntata "una pedina che potrebbe facilitare l’operazione: Marko Arnautovic potrebbe far comodo al Grifone", si legge.

