Reduce dal prestito al Genoa, un'esperienza rovinata nella seconda parte di stagione dall'infortunio e dalla retrocessione in Serie B, Zinho Vanheusden si presenterà ad Appiano Gentile per l'inizio della preparazione dell'Inter di Simone Inzaghi, in attesa di conoscere il suo futuro. Come riferiscono i colleghi di Het Laatste Nieuws, il 22enne belga è completamente ristabilito e può tornare ad allenarsi regolarmente per mettersi in forma in vista della prossima stagione che, con tutta probabilità, giocherà sempre in prestito in un club ancora da definire.