Ieri l'Inter ha abbracciato Piotr Zielinski, ultimo rinforzo per il centrocampo arrivato a costo zero dopo essersi svincolato dal Napoli. Il polacco rappresenta un uomo in più per il centrocampo di Inzaghi che ora può contare su un reparto completo e composto da incursori, registi, rigoristi, mezzali d'assalto. e macinatori di chilometri. E soprattutto gol, tanti gol: ben 510, come evidenzia La Gazzetta dello Sport nel suo focus di oggi.

È questa infatti la cifra raggiunta dai centrocampisti nerazzurri Inzaghi se si sommano le reti fatte in carriera di tutti. Mkhitaryan ne conta 227, Calhanoglu 134, Zielinski 68, Barella 39, Frattesi (destinato quest'anno a trovare più spazio visti i numerosi appuntamenti) 38 e Asllani 4. Oltre alla grande tecnica, il nuovo arrivato Zielinski ha dalla dalla sua anche l'integrità fisica: gioca almeno 45 partite l'anno dal 2016, solo l'anno scorso (anche per motivi contrattuali) si è fermato a 35.

