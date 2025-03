"Non abbiamo buone sensazioni...". Così aveva parlato Simone Inzaghi dopo Inter-Monza a riguardo dell'infortunio di Piotr Zielinski, accasciatosi al suolo dopo pochi minuti dal suo ingresso in campo.

In giornata - come conferma la Gazzetta dello Sport - il polacco sosterrà gli esami strumentali che faranno luce sul problema al polpaccio. In casa nerazzurra si teme che la lesione lo costringerà a un mese e mezzo o addirittura due di stop. In tal caso, la speranza sarebbe quella di poterlo riavere per l'inizio di maggio.

L’infortunio dell’altra sera non è il primo in stagione per il polacco, che si era già fermato altre due volte. La prima in precampionato, un risentimento al retto femorale della coscia sinistra che lo aveva tenuto fermo all’esordio col Genoa e aveva rimandato il debutto in nerazzurro proprio alla sfida di andata con il Monza a metà settembre; la seconda a ottobre, prima della trasferta in casa della Roma: una elongazione ai flessori della coscia destra dalla quale l’ex Napoli aveva recuperato velocemente. Adesso - si legge - la tegola più pesante, piovuta peraltro addosso a Zielinski nel suo momento migliore da quando è all’Inter.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!