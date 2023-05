Steven Zhang stasera può diventare il terzo presidente/proprietario più vincente della storia del club, dietro solo all’irraggiungibile Massimo Moratti (16 trofei, compresi i 5 ufficialmente sotto la presidenza Facchetti) e Angelo Moratti (7). Per Zhang sarebbe il quinto trofeo, in attesa di Istanbul.

"L'Olimpico di Roma è lo stadio che nel maggio 2018 ha dato a lui e all’Inter la qualificazione in Champions. Se oggi l’Inter è qui, è perché quella sera Vecino ribaltò la Lazio - ricorda la Gazzetta dello Sport -. Se oggi l’Inter difende la coppa, è perché un anno fa di questi tempi a Roma, all’Olimpico appunto, i nerazzurri si ribellarono alla Juventus fino a sconfiggerla ai supplementari. Se oggi l’Inter è qui, è tutta qui, è perché Zhang ha deciso — proprio come un anno fa — di condividere questa notte con tutti i dipendenti nerazzurri: tutti, nessuno escluso, saranno stasera allo stadio, invitati da Steven".

L'Inter è esattamente dove Zhang sognava potesse arrivare: in finale. Oggi quella domestica, il 10 giugno quella europea. "Vincere, unico comandamento. Anche oltre la razionalità, a volte. Anche rischiando, come nel caso di Skriniar, dicendo no a inizio stagione a un’offerta da 50 milioni più bonus del Psg pur di mantenere alta la competitività della squadra. I fatti gli hanno dato ragione", scrive la rosea.

