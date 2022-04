"Era tornato per stare accanto alla squadra in vista del primo trofeo della stagione e per il nuovo bond per mettere in sicurezza il club, ma poi non se n’è più andato. Steven Zhang ha deciso di essere più presente e di sostenere da vicino tecnico e squadra. Lo farà anche a Torino, nella pancia dell’Allianz Stadium". Lo scrive oggi la Gazzetta dello Sport, che conferma la presenza del numero uno nerazzurro nel delicatissimo match di domenica sera contro la Juventus, gara mai banale. Oggi più che mai.