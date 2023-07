Da Osaka a Tokyo: la truppa interista si è trasferita nella notte italiana visto che martedì ci sarà la sfida al PSG che chiuderà la tournée giapponese. "Nella capitale la comitiva nerazzurra, guidata dall’ad corporate Alessandro Antonello, troverà anche il presidente Steven Zhang e il direttore sportivo Piero Ausilio, mentre rimarrà in Italia per seguire gli sviluppi di mercato l’ad Beppe Marotta", conferma la Gazzetta dello Sport. Saranno giorni caldi in chiave mercato con la dirigenza che deve lavorare sodo per completare la rosa di Inzaghi: almeno un portiere (se non due...), un difensore, un centrocampista e una punta.

