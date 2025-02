"Nicola Zalewski sarà un nuovo giocatore dell’Inter", non ha più dubbi la Gazzetta dello Sport che sull'esterno polacco aggiunge qualche nota di colore: "Se fosse stato per i nerazzurri, il quasi ex romanista sarebbe sbarcato a Milano già nella giornata di oggi, così da essere tesserato a tempo di record per poi andare in panchina già domani nel derby", ma questo con ogni probabilità, "non accadrà. Ma l’accelerata delle ultime ore ha di sicuro prodotto un allungo decisivo di Zalewski nei confronti di Biraghi", piano B di Ausilio e Baccin.

L'esterno della Fiorentina è sempre stata l'opzione numero due per più motivi: il primo è l’età, considerata 'avanzata' per Oaktree. Il secondo è da ricercare nelle condizioni che si stavano delineando per l'operazione che si sarebbe limitata al prestito. E poi ce ne sarebbe un terzo, Il secondo di natura tattica: "Zalewski è un calciatore più polivalente rispetto al mancino della Fiorentina, può infatti giocare sia a destra sia sinistra, in fondo le stesse caratteristiche del calciatore che va a sostituire, ovvero Buchanan".

Il ventiduenne nato a Tivoli si è avvicinato ieri in maniera importante al rinnovo di contratto con i capitolini, "per poi mettere in piedi un’operazione di prestito" con l'Inter: una novità della giornata passata non indifferente visto che nei giorni scorsi "la società giallorossa non aveva mai aperto questo fronte, vogliosa infatti di cedere l’esterno a titolo definitivo", ma l'accordo trovato dal club col Marsiglia è sfumato nel momento in cui i campioni d'Italia hanno bussato alla porta, ma con una condizione chiara fin dal primo momento: "prestito o non se ne fa nulla". Zalewski non ha ancora firmato il rinnovo, ma "dovrebbe farlo nelle prossime ore" per poi poter correre in direzione Milano, dove completerà la rosa di Inzaghi fino alla prossima estate siglando un contratto in cui "sarà inserito anche un diritto di riscatto a favore dei nerazzurri". Ed è di questo che "Roma e Inter stanno discutendo: non sarà comunque una cifra elevata".

