Inzaghi perde due elementi preziosi nelle rotazioni come Arnautovic e Carlos Augusto, ma nonostante questo l'Inter va a Madrid con un carico di convinzione.

Sicuramente - come spiega la Gazzetta - si rivedranno in campo dall'inizio quelli che sono rimasti a riposo a Bologna: Dimarco, Pavard e Lautaro. Darmian è in vantaggio su Dumfries in quello che pare essere l'unico ballottaggio. Per il resto, scelte già fatte: solita linea mediana Barella-Calhanoglu-Mkhitaryan; Thuram a fianco del Toro; Acerbi e Bastoni a completare la difesa.