Inzaghi ha bene in mente quale sarà l'Inter che domenica sarà giocherà a Torino contro la Juventus. Rispetto all'undici visto con il Bayern martedì, torneranno titolari Dumfries e Dimarco sulle fasce, mentre in difesa si va verso la conferma di Acerbi tra Skriniar e Bastoni . In attacco, vista l'assenza di Lukaku, ancora Dzeko e Lautaro . Lo scrive la Gazzetta dello Sport.

"Brozovic continua con le sedute personalizzate, aspettando solo il momento di tornare definitivamente in gruppo: ci sono davanti tre allenamenti e mezzo prima di sfidare Allegri, non è diminuito l’ottimismo sulla possibilità di convocazione dopo l’infortunio - si legge -. A centrocampo, però, Simone ha trovato certezze granitiche e il nuovo trio delle meraviglie sarà difficile da spodestare anche quando Brozo tornerà a pieno servizio. In Baviera Calha e Mkhitaryan hanno riposato, ma domenica ritroveranno Barella in un incastro felice". In porta, infine, sempre Onana.