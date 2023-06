Oltre a Marcelo Brozovic e Nicolò Barella, è André Onana l'altro nome caldo della rosa interista sulla bocca degli esperti di mercato di tutto il mondo. I motivi sono noti: il camerunese ha estimatori in Premier League, dove dopo il Chelsea si è fatto avanti anche il Manchester United, respinto con perdite da Beppe Marotta che, di fronte alla richiesta di informazioni della controparte, ha comunicato che il valore del suo cartellino si aggira sui 60-70 milioni di euro. La cifra, per il momento, è giudicata alta dai dirigenti dei Red Devils, più che altro perché è in programma una spesa importante per acquistare il nuovo centravanti.

Quanto ai Blues, si legge ancora sulla rosea, nel summit con il d.s. nerazzurro Piero Ausilio, andato in scena a Londra una settimana fa, non è stato mai fatto il nome dell'ex Ajax, ma la probabile cessione di Edouard Mendy in Arabia Saudita può cambiare le carte in tavola. Sul taccuino di Mauricio Pochettino ci sono anche i nomi del milanista Mike Maignan e Giorgi Mamardashvili, georgiano del Valencia.