Il trasferimento di Marko Arnautovic all'Inter esclude per ora quello di Taremi in nerazzurro. L'austriaco ha battuto la concorrenza dell'iraniano, che non conosce il campionato italiano e aveva a suo sfavore la probabile militanza nella prossima Coppa d'Asia (due mesi lontano dalla Serie A). Un'altra punta potrebbe arrivare a Milano solo in un caso. "Qualsiasi altro movimento piccolo o grande là davanti passerà dal destino di Joaquin Correa: l’Inter cerca di accompagnarlo alla porta, ma manca una squadra che lo aspetti all’uscio", scrive oggi Gazzetta.