"Torno presto": lo ha scritto ieri Hakan Calhanoglu sui suoi canali social. Un messaggio che rincuora i tifosi interisti e anche Inzaghi: presto il turco potrebbe rivedersi in gruppo. "Lui e lo staff medico dell’Inter hanno buone sensazioni sul recupero dall’infortunio. Per lui ancora solo lavoro di fisioterapia fin qui, ma tra oggi e domani è previsto un graduale rientro in campo, dopo la distrazione muscolare all’adduttore destro accusata la scorsa settimana in nazionale - racconta la Gazzetta -.

Traduzione: c’è un tentativo in corso per un recupero lampo già per l’andata dei quarti Champions con il Benfica, in agenda martedì. Un tentativo complicato, ma il giocatore vuole provarci fino in fondo". Al contrario, Milan Skriniar continua a svolgere lavoro differenziato in campo ma avverte ancora dolore e quasi certamente salterà Lisbona.