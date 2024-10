Lautaro si è sbloccato, Thuram continua a stupire, ma questa sosta nazionali non è particolarmente serena per la Thu-La.

La Gazzetta dello Sport parte dalla situazione del francese, ancora alle prese con i postumi dell'entrataccia di Maripan costata poi il rosso al torinista. "Marcus ha ancora un po’ di fastidio e si allenerà a parte — ha detto ieri Deschamps —. Vediamo se giocherà, in questo momento è in dubbio". Gli esami di qualche giorno fa avevano escluso lesioni, ma la situazione resta da monitorare. Deschamps deciderà oggi, considerando che lunedì c’è un altro match di Nations League contro il Belgio a Bruxelles.

Guai diversi, invece, per Lautaro. Il Toro con l’Albiceleste ha vissuto ore di ansia, quasi come gli abitanti della Florida sferzata dall’uragano Milton: è rimasto con i suoi compagni a lungo fermo a Miami in attesa di sapere se sarebbe potuto partire verso il Venezuela per giocare la gara di qualificazione al Mondiale 2026 in programma oggi alle 23 italiane. Nella serata di ieri, la nazionale campione del mondo è poi arrivata all’aeroporto di Fort Lauderdale e da lì ecco il volo per Barranquilla, Colombia, penultima tappa del viaggio concluso a Maturin, a 500 km da Caracas.