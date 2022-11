Messo alle spalle il ko di Torino, l'Inter ha l'obbligo di rialzarsi nel match casalingo di San Siro contro il Bologna. Nella sfida contro i rossoblu può esserci qualche novità di formazione: stando agli ultimi aggiornamenti di Gazzetta.it, infatti, Bastoni dovrebbe riprendersi un posto da titolare come terzo di sinistra in difesa insieme a Skriniar e Acerbi. Probabili conferme per i cinque di centrocampo (anche se non è da escludere il ritorno dal 1' di Brozovic), mentre in attacco riposa Lautaro con Correa accanto a Dzeko.