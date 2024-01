Tiago Djaló ha aperto alla Juventus per un trasferimento immediato, rivedendo i programmi dopo l'ok all'Inter in vista dell'estate. Il club bianconero ha rafforzato i colloqui nelle ultime ore e ha ottenuto segnali positivi, con il giocatore che si è convinto quasi del tutto: la chiusura potrebbe arrivare già nella prossima settimana. Lo sostiene La Gazzetta dello Sport.

Per il portoghese è stata decisiva la possibilità di cambiare aria subito e di lasciare il Lille a gennaio dopo il recupero dall'infortunio al ginocchio. Tra i due club ci sarebbe anche già un'intesa di massima sulla base di un paio di milioni subito e altrettanti in arrivo in futuro sotto forma di bonus.

"Djaló in un primo momento pensava di poter resistere e aveva dato la parola all’Inter. Ma negli ultimi giorni la prospettiva di non vedere il campo ancora a lungo ha aumentato i dubbi del ragazzo" scrive la rosea, precisando che il club nerazzurro, un po' per la crescita mostrata da Bisseck e un po’ per la scelta di investire subito su Buchanan, non sembra ora avere voglia e possibilità di provare un nuovo assalto. Anche perché il difensore veniva visto come una possibilità a costo zero per la prossima stagione.

