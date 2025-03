"Sono convinto di essere uno dei 10 migliori attaccanti del mondo. Perché oggi, a 27 anni, sono alla mia terza stagione da centravanti. Sto sviluppando molte cose, ho fatto molta strada, sto migliorando sempre di più in questa posizione. E sono fortunato a poter dare il mio contributo come numero 9". Non teme nulla Marcus Thuram e le sue parole a Onze Mondial lo chiariscono bene.

Il centravanti nerazzurro è pronto a caricarsi sulle spalle l'attacco dell'Inter ora che Lautaro è costretto a una piccola sosta. Dopo aver timbrato con il Feyenoord in Champions, l'ex 'Gladbach intende tornare al gol anche in campionato. Come spiega la Gazzetta dello Sport, il Tikus, “liberato” dagli impegni con la Francia proprio per prendersi cura della caviglia sinistra, ha avuto tempo per allenarsi finalmente al ritmo giusto e tornare il cannibale della prima metà di stagione.