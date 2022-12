L'Inter non si sente ancora del tutto tagliata fuori dalla corsa su Marcus Thuram, svincolato di gran lusso a fine giugno. Lo scrive la Gazzetta dello Sport che aggiorna sul fronte dell'attaccante francese, uno degli obiettivi di mercato di Marotta e Ausilio. "È tramontato l’iniziale progetto di un blitz alla Eriksen, ovvero di un acquisto immediato dal Borussia Mönchengladbach per battere la concorrenza (troppi i 10 milioni chiesti dai tedeschi per liberarlo a gennaio), ma non è terminata la futura corsa al parametro zero - si legge -. Pareva semi-impossibile, vista la prevista discesa in campo di un gigante come il Bayern, che ha osservato fiorire in Bundesliga il figlio di Lilian. Al contrario, i segnali arrivati ai nerazzurri negli ultimissimi giorni raccontano di una partita, certamente complicata, ma tutt’altro che decisa. Sarà Marcus, 25enne con ambizione e voglia di giocare, a decidere il futuro a tempo debito, probabilmente quando sarà già primavera, ma la preferenza bavarese non è incisa nella pietra".