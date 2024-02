Marcus Thuram è di certo stato finora la sorpresa in positivo della stagione dell'Inter. Tutti sapevano quanto fosse bravo, ma in pochi pensavano fosse a questi livelli. L'atteggiamento è sempre positivo e in campo, quando le cose si fanno serie, il numero 9 diventa determinante. Peraltro è uno che risulta impattante anche nelle grandi partite, come dimostrano i gol al Milan, al Napoli, alla Roma, al Benfica, alla Lazio (in campionato e in Supercoppa) e l'assist d'oro a Lautaro a Torino contro la Juve.

Come evidenzia la Gazzetta dello Sport, il suo fare "scanzonato" gli permette di vivere il calcio in maniera più serena e di farsi scivolare addosso le alte pressioni. E i numeri parlano per lui: è a otto gol in questo campionato, tanti considerando il Lautaro "cannibale" che ha accanto. Con altri due arriverebbe in doppia cifra e, nell’era dei tre punti, soltanto altri quattro interisti ci sono riusciti al debutto: Djorkaeff, Eto’o, Ronaldo e Lukaku.

