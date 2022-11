La voglia di un affondo immediato dell'Inter per Marcus Thuram è dettata da uno scenario che nel reparto d'attacco è da disegnare: in sintesi, secondo La Gazzetta dello Sport, se il club nerazzurro riuscirà a mettere le mani sul francese gennaio è perché in ottica prossima estate c’è la ragionevole certezza di non ripartire dall’attuale parco attaccanti.

"La logica vorrebbe che il primo a entrare in discussione fosse Correa - spiega la rosea -. L’argentino è stato in bilico anche la scorsa estate, quando l’Inter pensava ancora a Dybala pure dopo aver ingaggiato Lukaku. Ma la verità è che intorno al Tucu il mercato non si è mosso, e sì che in Inghilterra qualche sondaggio era stato fatto".

A questo si aggiunge il rebus legato a Big Rom e a quelle che saranno le decisioni del Chelsea a fine stagione. "I segnali, al netto della chiara volontà del giocatore di rimanere a Milano, non sono più così univoci: il presidente Boehly potrebbe decidere di farlo rientrare e cercare un nuovo acquirente per il 2023-24" prosegue il quotidiano, ricordando poi che su "Dzeko e sul suo rinnovo pende invece una questione anagrafica che non è da sottovalutare: che l’Inter oggi voglia trattenere il bosniaco non c’è dubbio, ma il punto verrà fatto più avanti. Punto che nessuno vorrebbe fare su Lautaro, per la verità. Per lui - come per tutti i giocatori in rosa - molto dipenderà dalle eventuali offerte. Ecco perché provare ad anticipare il colpo Thuram avrebbe un senso. Mica semplice. Ma val la pena provarci", la chiosa del pezzo.