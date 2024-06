Più di una alternativa dietro alla ThuLa. Per la dirigenza dell'Inter l'arrivo di Mehdi Taremi combacia con un nuovo prototipo di titolare aggiunto, già adesso sopra Arnautovic nelle gerarchie dell'attacco nerazzurro della prossima stagione.

L'iraniano, reduce della dalla tripletta contro Hong Kong, ha già fatto qualche blitz a Milano per risolvere qualche pratica formale (come la firma sul triennale da 3,5 milioni compresi i bonus e le visite mediche) ma intanto, aggiorna La Gazzetta dello Sport, ha anche già programmato lo sbarco definitivo in città all'inizio della seconda settimana di luglio, a distanza di 4-5 giorni dal raduno di Appiano di cui si attende ancora di conoscere la data precisa. "A meno di cambiamenti di programma, Taremi dovrebbe stare all'interno del piccolo manipolo di reduci che inizierà una stagione infinita di quasi 12 mesi, fino al Mondiale per Club" insieme a Mkhitaryan, Bisseck, Carlos Augusto, Acerbi, Di Gennaro e diversi giovani.

