Per la gloria. Ma pure per il portafoglio. Inter, Napoli, Lazio e Fiorentina sono in Arabia Saudita per contendersi la Supercoppa, che vale il primo trofeo della stagione. E a corredo vale anche diversi milioni di euro.

Alla vincitrice andranno 8 milioni di euro e l'Inter - come informa la Gazzetta dello Sport - ha già deciso di destinare ai giocatori poco meno del 20% dell'incasso, di fatto un premio globale di circa 1,5 milioni.

Il fatto che la proprietà del club abbia sempre visto di buon occhio l'allargamento degli orizzonti, pone il club nerazzurro in una posizione di favore in considerazione di questo nuovo format della competizione e del viaggio in Arabia. Il mercato mediorientale non va trascurato anche considerando il futuro della società, con quel prestito di Oaktree ormai in scadenze e decisioni da prendere in maniera convinta. Non manca molto: secondo la rosea, entro un mese sarà tutto più chiaro.

