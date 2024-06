Gudmundsson resta il primo obiettivo per l'attacco dell'Inter, ma sull'islandese incombe l'ombra di un processo in patria: l'attaccante è accusato di violenza sessuale per fatti avvenuti un anno fa in un locale di Reykjavik.

Come spiega la Gazzetta dello Sport, Gudmundsson era stato assolto in primo grado, ma in autunno ci sarà l'appello. L'Inter, ovviamente, è spettatrice interessata: secondo la rosea, il Genoa potrebbe accettare che nel contratto di cessione venga inserita una clausola a tutela dell'acquirente in caso di condanna del giocatore, che per la normativa vigente in Islanda rischierebbe il carcere.