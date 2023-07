Ci sono grandi possibilità che Paramount+ possa diventare il main sponsor dell'Inter e prendere posto fisso sul davanti della maglia nerazzurra per i prossimi tre anni. Lo sostiene La Gazzetta dello Sport, rilanciando con forza la candidatura del gigante americano dello streaming già apparso sul kit di Lautaro e compagni nell'ultima partita di campionato della passata stagione contro il Torino e nella finale di Champions League contro il Manchester City.

Secondo la rosea in Viale della Liberazione sperano di strappare un accordo da almeno 20 milioni di euro all'anno. Accordo da chiudere in tempi brevi: l'intenzione è di arrivare ad una quadra nei prossimi giorni in modo che giovedì, giorno in cui è previsto il via degli allenamenti ad Appiano, ci possa essere la presentazione della nuova maglia con lo sponsor definitivo.

