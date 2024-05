Se la conferma del management e del blocco degli osservatori nerazzurri è la prima certezza dalla quale (ri)parte l'Inter di Oaktree, diverso è il discorso che riguarda la struttura manageriale del settore giovanile. Per quanto riguarda infatti l'Inter 'under', "ci saranno diverse novità e qualche cambiamento" fa sapere la Gazzetta dello Sport che annuncia le novità.

"Massimo Tarantino, il direttore della cantera nerazzurra arrivato un anno fa, ha scelto Pasquale Berardi come nuovo coordinatore degli scout" fa sapere la Rosea che fa un breve identikit di Berardi: "Da anni lavora per l'Inter e dunque si tratta di una promozione interna. Sostituirà Gian Paolo Manighetti" scopritore, tra gli altri, di Valentin Carboni. Non solo Manighetti, a cambiare saranno anche alcuni scout, che verranno annunciati più avanti. Attualmente le priorità sono gli obiettivi sportivi, dunque le varie finali e la possibilità di scudetto con Under 15, Under 16, Under 17, Under 18 e Primavera (in questi ultimi due tornei è in semifinale), "poi verrà il tempo delle scelte e degli annunci. Nessuna novità, invece, per il coordinatore del settore tecnico del vivaio, con Daniele Bernazzani che resterà al suo posto" chiosa la Gazza.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!