Venerdì 24 giugno è il giorno in cui verrà compilato il calendario del campionato 2022-2023. Ma occhio a un grande novità. Come riferisce la Gazzetta dello Sport, il calendario resterà asimmetrico, ma, soprattutto, verrà chiesta alla Figc una deroga: in caso di arrivo a pari punti in testa, lo scudetto sarebbe deciso allo spareggio. Un dettaglio non banale.

