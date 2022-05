Scudetto o secondo posto? Per l'Inter cambierebbe parecchio anche in chiave Champions League, almeno per quanto riguarda la griglia iniziale del sorteggio. Come ricorda la Gazzetta dello Sport, infatti, chi trionfa in Serie A poi è testa di serie a Nyon, mentre le altre devono guardare al proprio ranking. "In caso di secondo posto in campionato, invece, l’Inter finirebbe sicuramente in terza fascia vista la qualificazione ottenuta dal Lipsia, con conseguente rischio alto di un girone di ferro, come accaduto ad esempio nei due anni con Conte in panchina", avvisa il quotidiano rosa.