Non c'è grande preoccupazione a Milano in caso di una possibile vittoria dell'Inter nel derby contro il Milan che regalerebbe lo Scudetto e la Seconda Stella alla squadra nerazzurra.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, tra le due tifoserie e curve c'è un patto di non belligeranza in vigore dal 1981, dopo la morte di un tifoso nerazzurro 21enne fuori da San Siro. Un’intesa che verrà rispettata anche se i nerazzurri dovessero vincere lo scudetto nel derby di domani.