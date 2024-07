Se per Correa l'Inter potrebbe alla fine dover optare per la rescissione del contratto, da altri giocatori, presto o tardi, i campioni d'Italia puntano a incassare.

Oltre al prestito di Carboni al Marsiglia, i prossimi a fare le valigie dovrebbero essere Satriano e Agoume. L'uruguaiano sta per tornare al Brest a titolo definitivo per circa 6 milioni di euro. Il francese, invece, dovrebbe riabbracciare il Siviglia: per la Gazzetta dello Sport, chiusura vicina per 2 milioni.

Ricavo utile per andare a chiudere per un difensore mancino, il tassello che manca dopo il ko di Buchanan.