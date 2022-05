Secondo la Gazzetta dello Sport, l'indiziato numero uno ad essere sacrificato sull'altare dei conti nel prossimo mercato interista è Alessandro Bastoni, considerando che si farà di tutto per evitare la cessione di Lautaro. Poi, ovviamente, a fare la differenza saranno come sempre le offerte che arriveranno in sede. E, proprio per questo, Bastoni oggi sembra l'addio più probabile: per lui si sono già mosse le big di Premier League.

"Bastoni potrebbe scatenare un’asta in Premier: il Tottenham di Antonio Conte sta monitorando con attenzione, anche perché difensore mancini, di qualità e forza fisica come Alessandro, non ce ne sono molti in giro e Conte ha visto con i propri occhi quanto Alessandro sia destinato a diventare tra i migliori al mondo nel ruolo. Il City di Guardiola in passato aveva chiesto informazioni e anche stavolta potrebbe provare a fare il blitz, ma oggi l’ipotesi più credibile per Bastoni resta l’altra squadra di Manchester, lo United di Ten Hag", svela la rosea.