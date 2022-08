Alexis Sanchez sempre più vicino all'addio all'Inter. Ieri giornata campale per il futuro del cileno, che in serata ha cenato con il suo entourage e poi ha rilasciato dichiarazioni sibilline (RILEGGI QUI). "Sanchez si sente ancora importante e, forse, in nerazzurro non si è sentito davvero compreso - spiega la Gazzetta dello Sport -. Oggi o al massimo domani l’addio sarà ufficiale, poi Sanchez potrà firmare col Marsiglia, con cui ha già un’intesa di massima su un biennale da circa tre milioni a stagione".