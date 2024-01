L'Inter non considera in questo momento un'urgenza l'intervento sul mercato per acquistare una punta. Secondo La Gazzetta dello Sport, tutto è legato al destino di Alexis Sanchez. Il cileno ha finora respinto le proposte in arrivo dagli Stati Uniti e dall'Arabia Saudita.

Per ora il giocatore non ha reso secondo le attese, ma vuole restare e tutta l'Inter spera che possa tornare a brillare. Gennaio, se così staranno le cose, sarà il mese in cui si lavorerà alla prossima stagione. A Taremi, per esempio, in scadenza di contratto e che continua a dire no all'Arabia. I nerazzurri sentono di avere buone chance, per lui e anche per Zielinski, che sta per sciogliere le riserve riguardo al prossimo campionato. A parametro zero c'è anche Tiago Djalò, sempre dall'estate. Il Lille spinge per farlo partire subito, la Juve ci sta provando, anche se l'Inter ha un patto per il 2024-25.