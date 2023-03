Addio a Roberto Samaden. Dopo 33 anni di vita nerazzurra, il capo del settore giovanile non sarà più lui a partire dal prossimo anno: ha scelto di non rinnovare il contratto con l'Inter. Secondo la Gazzetta dello Sport, il candidato numero uno per prendere il suo posto è Beppe Giavardi, ex responsabile degli osservatori che nel 2021 era diventato vice di Samaden. "Tra le ultime intuizioni di Giavardi, quel Giovanni Fabbian, che il prossimo anno tornerà a casa dopo il prestito alla Reggina, soffiato proprio dal dirigente lodigiano alla Juve", si legge. Per Samadein, invece, probabile un'esperienza con un ruolo apicale in una squadra di Serie B.