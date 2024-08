Henrikh Mkhitaryan più avanzato per il debutto in campionato dell'Inter contro il Genoa? Questa è la soluzione che Simone Inzaghi, visto anche l'infortunio di Mehdi Taremi, sta ponderando in vista dell'incontro col Grifone. Secondo la Gazzetta dello Sport, l'armeno riprendersi la trequarti e potrebbe avere un compito tattico ben definito, quello di aprire spazi e attirando l’uomo per far girare bene Lautaro Martinez. Del resto Mkhitaryan ha dimostrato in queste prime uscite stagionali di essere l'elemento decisamente più in forma del gruppo e negli ultimi due test ha giocato accanto alla punta, prima con lo stesso Taremi e poi con Marko Arnautovic.

Per Mkhi sarebbe una sorta di ritorno al passato, visto che quel ruolo gli è appartenuto prima al Pyunik e poi allo Shakhtar Donetsk, la squadra che l’ha reso un goleador: nel 2012-13 siglò 29 reti. Con il Manchester United, invece, giocò la finale di Supercoppa Europea del 2017 accanto a Romelu Lukaku. L’allenatore era José Mourinho.

