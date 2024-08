Tanta rabbia ancora per il 2-2 di Genova, per la mancanza di lucidità nel finale, negli errori sui dettagli. E allora, in vista del Lecce, Inzaghi cambia.

Secondo la Gazzetta dello Sport, per il match di sabato sera a San Siro, ci si aspettano almeno tre cambi. Ad esempio Carlos Augusto, uno di quelli che si è fatto tutto il ritiro, dovrebbe trovare spazio dall'inizio al posto di uno tra Bastoni e Dimarco, ancora lontani dalla migliore forma. Discorso simile sull'altra fascia, dove Darmian potrebbe lasciare il sposto a Dumfries che ha necessità di mettere minuti nelle gambe essendo uno degli ultimi arrivati. E poi c'è Pavard che potrebbe riprendersi una maglia dirottando Bisseck in panchina.

Un altro nodo riguarda Lautaro. Vale il discorso relativo agli azzurri: concedere minuti oppure far partire Taremi? Difficile - per la Gazzetta - immaginare il Toro in panchina all’esordio stagionale a San Siro. Certo è che, se Taremi non si fosse infortunato a fine luglio, l’argentino sarebbe partito dalla panchina a Genova.

Più in generale, la condizione fisica riguarda un po' tutto la squadra, com'è normale che sia. Ma alcuni singoli, come ad esempio Calhanoglu, sono più in ritardo di altri. Adesso si entra in una fase nuova, con i carichi di lavoro che diminuiranno e con le gambe che, nei piani, andranno più leggere.