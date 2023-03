Per uno Stefan de Vrij che si avvicina al rinnovo, c'è un Alessandro Bastoni per cui, invece, c'è ancora da lavorare. Il difensore mancino andrà in scadenza nel giugno 2024: secondo La Gazzetta dello Sport "la differenza tra domanda e offerta c'è sempre ed è sensibile, ma l'Inter ha fiducia che il finale per Bastoni sarà lo stesso di Calhanoglu e De Vrij, per i quali mancano solo le firme e l'ufficialità".

