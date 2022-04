Simone Inzaghi aspetta il rientro dei vari nazionali per iniziare a preparare con più uomini la sfida contro la Juventus di domenica sera. Nella giornata di mercoledì rientreranno ad Appiano gli europei (probabile scarico per essere poi in gruppo giovedì), mentre ci sono tempi più lunghi per i quattro sudamericani impegnati dall'altra parte del mondo nella notte tra martedì e mercoledì.