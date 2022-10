Lukaku ha sofferto a stare fuori, anche perché il suo infortunio è coinciso anche con un periodo negativo per la squadra. "Il recupero è stato lento, perché con quel fisico imponente e quella muscolatura esplosiva non si può mica scherzare, né tantomeno rischiare di forzare i tempi - spiega la rosea -. Ma adesso l’infortunio è alle spalle e la condizione è migliorata molto rispetto all’ultima settimana: Inzaghi non lo ha convocato per Firenze proprio per permettergli di lavorare ancora e ritrovare la forma migliore".