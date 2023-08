Sono ore decisive per il futuro dell'attacco dell'Inter e, di conseguenza, anche per quello di Joaquin Correa. Come scrive Gazzetta.it, la volontà dell'attaccante argentino è quella di restare a Milano per giocarsi le sue chance, mentre il club nerazzurro vorrebbe venderlo per poter inserire in rosa due nuovi attaccanti. Al momento, però, non sono arrivate proposte concrete per il Tucu.

Il calciatore sa di non aver reso secondo le aspettative a Milano e di dover dimostrare tanto, ma le sue volontà al momento non coincidono con quelle dell'Inter che vorrebbe rinnovare il suo reparto offensivo con gli inserimenti di Mehdi Taremi e Marko Arnautovic. Per l'ex Lazio si era parlato di Turchia e Arabia Saudita, ma per il momento nessuna proposta concreta è arrivata in Viale della Liberazione. Un limbo da cui è difficile uscire e che per il momento sta bloccando il mercato in entrata nerazzurro.