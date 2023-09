Niente Real Sociedad-Inter per Juan Cuadrado, che non parteciperà alla prima trasferta europea della stagione dell'Inter perché fermato da una tendinite al ginocchio, eredità degli impegni con la Colombia. L'ex Juve resterà ad allenarsi ad Appiano Gentile, con l'obiettivo di rimettersi a disposizione di Simone Inzaghi in vista della gara di campionato a Empoli di domenica prossima. Tornando alla Champions, Davide Frattesi e Benjamin Pavard scalpitano per un posto da titolare. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.